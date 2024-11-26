Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Bahçeli'nin "İmralı ile yüz yüze temas olmalı" çağrısına DEM Parti'den jet yanıt

 Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi

 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
Milyonların gözü bu toplantıda: Bakan asgari ücret için tarih verdi

Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi: İşte masadaki rakamlar

Amasya'da Kar Yağışı Nedeniyle 93 Köy Yolu Kapandı

Amasya'da Kar Yağışı Nedeniyle 93 Köy Yolu Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, 93 köy yolunun ulaşıma kapamasına neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Amasya'da kar yağışı nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte hava sıcaklığının düşmesinin ardından Amasya'da düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.

Yüksek kesimlerde dün sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü, etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 93 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede kar yağışı devam ederken, İl Özel İdaresi ekipleri, 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
img

Eski hakem, Süper Lig devini nasıl şampiyonluktan ettiğini itiraf etti
img

Trump, yeni ticaret savaşını başlattı: Üç ülkeye ağır gümrük vergisi
img

CHP'li vekilin sözleri sonrası Bakan Güler salonu terk etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Aile hekiminden alınan raporlar ücretli mi olacak? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 26 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Sphynx kedi yasaklandı mı? Sphynx cinsi kedi sahiplenmek neden yasaklandı? TRT Tabii şifresiz mi? TRT Tabii şifresiz nasıl izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını izle! Scottish kediler yasaklandı mı? Hollanda Scottish cinsi kedi neden yasaklandı? SPORTING LIZBON-ARSENAL MAÇI CANLI İZLE! Sporting Lizbon-Arsenal maçı saat kaçta, şifresiz mi? MASTERCHEF GÜVEÇ KAPAMA TARİFİ! Güveç Kapama nasıl yapılır, Güveç Kapama malzemeleri neler? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak? Uzak Şehir hangi gün, nerede çekiliyor? Uzak Şehir hangi kanalda, konusu ve oyuncuları kimler? 27 Kasım okullar tatil mi? Hangi illerde valilikten tatil kararı geldi? Masterchef 26 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.