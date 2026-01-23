Haberler

Amasya'da 77 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 77 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 27, Merzifon'da 13, Göynücek'te 5, Gümüşhacıköy ve Taşova'da 10, Suluova'da 8, Hamamözü'nde 4 olmak üzere toplam 77 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.

Haber: Şerife Serap KARA - Kamera: AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
