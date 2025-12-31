Amasya'da 28 köy yolu kardan kapandı

AMASYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

İlçelerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Merzifon'da 3, Gümüşhacıköy'de 21, Hamamözün'de 4 olmak üzere toplam 28 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.