Amasya'da 20 köy yolu kardan kapalı

Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalara başladı.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Merkezde 6, Merzifon'da 3 ve Gümüşhacıköy'de 11 olmak üzere toplam 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.

Haber: Şerife Serap KARA / AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

