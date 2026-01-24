Haberler

Yolu kardan kapanan mezradaki hastanın ilaçları kepçeyle ulaştırıldı

Güncelleme:
Amasya'nın Alaşık mezrasında, kalp ve tansiyon hastası 85 yaşındaki Fatma Çetindağ'a ilaçları, yolu karla kaplı olduğu için ulaşımı zorlaşan bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kepçeyle ulaştırıldı.

AMASYA'da yaşadığı mezranın yolu kar nedeniyle kapanan kalp ve tansiyon hastası Fatma Çetindağ'ın (85) ilaçları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kepçeyle ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Yağcıabdal köyünün Alaşık mezrasında yaşayan Fatma Çetindağ'ın kalp ve tansiyon ilaçlarını il merkezinden temin eden köy muhtarı Umut Canbolat, yoğun kar yağışı nedeniyle mezraya ulaşamayınca ekiplerden destek istedi. İhbarla bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, kepçeyle köye ulaştı. Ekipler, mezraya giden yaklaşık 4 kilometrelik yolu kardan temizleyerek ilerledi. Yolun açılmasının ardından kalp ve tansiyon ilaçları, hasta kadının eşine teslim edildi.

Haber: Şerife Serap KARA - Kamera: AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
