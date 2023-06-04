AMASYA'DA KAPANAN KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI
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Amasya'da yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı (3)Amasya'da sağanak yağış sonrası yaşanan sel nedeniyle kapanan Amasya-Taşova D 100 karayolu ulaşıma açıldı.
Amasya'da yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı (3)
Amasya'da sağanak yağış sonrası yaşanan sel nedeniyle kapanan Amasya-Taşova D 100 karayolu ulaşıma açıldı. Sel sularıyla birlikte gelen çamur ve taş parçalarının kapattığı yol ekiplerin çalışması sonrası güvenlik tedbirleri alınarak trafiğe açıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel