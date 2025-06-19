Amasya'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Amasya'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
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Amasya'nın Taşova ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçe Temsilcisi Ömer Sayar, kan vermenin sağlıklı bir yaşam için kritik olduğunu vurguladı ve katılan herkese teşekkür etti.

Amasya'nın Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Amasya Kan Bağış Merkezi tarafından Merkez Çarşı Camisi önünde düzenlenen kampanyaya vatandaşlar destek verdi.

Türk Kızılay İlçe Temsilcisi Ömer Sayar, gazetecilere, sağlıklı bir yaşam için kan vermenin önemli olduğunu söyledi.

Kan vermenin insani bir görev olduğunu belirten Sayar, "Tüm vatandaşlarımızın, insanlığı ve kendini seven herkesin kan vermesi gerekiyor. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan Taşova halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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