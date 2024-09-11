Amasya'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Amasya Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında A.K. idaresindeki otomobil ile A.B.A. yönetimindeki kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Amasya'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 05 BH 186 plakalı otomobil, Amasya Çevre Yolu'nda A.B.A. yönetimindeki 55 AHK 951 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.