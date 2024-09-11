Üye Girişi
Haberler

Amasya'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında A.K. idaresindeki otomobil ile A.B.A. yönetimindeki kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 05 BH 186 plakalı otomobil, Amasya Çevre Yolu'nda A.B.A. yönetimindeki 55 AHK 951 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Trafik Kazaları Otomobil Güncel trafik amasya Yaşam

5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım

5 yıldır Türkiye'ye kısıtlama uygulayan ülkeden geri adım

 Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı

 Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Trabzonspor- Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri 2. sezon hangi tarihte başlıyor, fragmanı yayınlandı mı? Narin'in amcası (Salim Güran) muhtarlık görevinden alındı mı? Ankara su kesintisi sorgulama! 11 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın kaç yaşında, nereli? Merve Taşkın ne iş yapıyor? Sandık Kokusu 2. Sezon ne zaman? Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 11 Eylül Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajların su doluluk oranı nedir? Baraj doluluk oranı yüzde 50'nin altında! MasterChef Zübeyde kimdir? Zübeyde Yaşlak kaç yaşında, nereli? İstanbul su kesintisi sorgulama! 11 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Durukan Şekerleme halka arz oldu mu? Durukan Şekerleme halka arz kaç lot verir? DURKN hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?
title