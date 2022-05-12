Amasya'da kamyonetin çarptığı yaya öldü
AA - Cihan Okur - Güncel
Amasya'da kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
AMASYA (AA) - Amasya'da kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
E.Ç. idaresindeki 05 ACD 718 plakalı kamyonet, Göllü Bağları Mahallesi'nde, geri manevra sırasında 80 yaşındaki Nurdane Çam'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Çam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından ceset, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Cihan Okur - Güncel