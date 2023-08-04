Amasya'da Kahvehanede Ölü Bulundu
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir köy kahvehanesinin önünde hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Yapılan incelemede kişinin kahvehanenin işletmecisi olduğu ve doğal sebepler sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 68 yaşındaki kişi işlettiği köy kahvehanesinin önünde ölü bulundu.
Doluca Köyünde kahvehane önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve Jandarma ekiplerine bildirdi.
Yapılan incelemede yerde yatan kişinin kahvehane işletmecisi Mustafa Celep olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Amasya Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Celep'in doğal sebepler sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel