Amasya'da Kahvehanede Ölü Bulundu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir köy kahvehanesinin önünde hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Yapılan incelemede kişinin kahvehanenin işletmecisi olduğu ve doğal sebepler sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.