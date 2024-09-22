Üye Girişi
Haberler

Amasya'da Kafa Kafaya Çarpışma: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Amasya'da Kafa Kafaya Çarpışma: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu Abdullah Şahin ve kardeşi Dündar Şahin hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü yaralandı.

AMASYA'da otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Abdullah Şahin (35) ve kardeşi Dündar Şahin (33) hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Yıldız (27) yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Amasya'nın Doğantepe köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Hüseyin Yıldız yönetimindeki 34 FBE 474 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak istediği sırada karşı istikametten gelen Abdullah Şahin yönetimindeki 05 BE 552 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde hafif ticari araç sürücüsü Abdullah Şahin ve yanında bulunan kardeşi Dündar Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin kardeşlerin cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa Amasya Güncel Kaza

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

 Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

Özel'i topa tutan milletvekiline, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

 Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı

Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı
Hatay'da Reyhanlı Baraj Gölü'ne giren 5 Suriyeli boğuldu

Pazar eğlenceleri felaketle sonuçlandı! Suriyeli baba ile 4 çocuğunun korkunç ölümü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? Lyon Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Lyon Marsilya maçı kaç kaç, maç bitti mi? S Sport CANLI izle! (INTER MİLAN) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Adana Demirspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Adana Demirspor Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Beşiktaş Eyüpspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Eyüpspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Eyüpspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK Eyüpspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! S Sport CANLI izle! (HD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Villarreal Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Villarreal Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi? Çorum FK Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Çorum FK Kocaelispor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Karşıyaka Elazığ Karakoçan maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Karşıyaka Elazığ Karakoçan maçı kaç kaç, maç bitti mi? Mersin İY Erbaaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Mersin İY Erbaaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });