Suluova'dan Filistin'e Kış Yardımı

Amasya'da Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitim Merkezinde eğitim alan kursiyer kadınlar, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin halkı için kışlık giysi hazırlıyor.

El sanatları öğretmeni ile 20 kursiyer kadın tarafından iki aylık sürede battaniye, atkı, eldiven, gömlek, bluz, çocuk takımları, nevresim, havlu gibi 500 parça giysi ve eşya üretildi.

Hazırlanan giysiler ve eşyalar, Gazze'ye gönderilmek üzere ilgili kurumlara teslim edilecek.

Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yavuz Kalleci, AA muhabirine, Filistin ve Gazze halkına yaklaşan kış şartlarında destek olabilmek, yanlarında olduklarını göstermek amacıyla üretime başladıklarını söyledi.

Öğretmen ve 20 kursiyerin Filistin ve Gazze'deki insanların kış şartlarını daha iyi geçirmeleri için kıyafet ürettiğini anlatan Kalleci, "Bu kıyafetler sadece bir kumaş parçasından ibaret değil, içerisinde sevgi, dayanışma ve insanlık duygusu barındıran umut ışığıdır. Filistin ve Gazze halkının yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu güzel çalışmadan dolayı öğretmen ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kurs öğretmeni Hatice Erdem ise soykırıma maruz kalan Gazze halkı için büyük üzüntü duyduklarını vurgulayarak saldırıların durması için dua ettiklerini dile getirdi.

Filistin ve Gazze'de yaşananların kendilerini çok etkilediğini belirten Erdem, "Oradaki kardeşlerimiz için ne yapabiliriz diye bir çaba içine girdik. Kursiyerlerimizle, 'Onlara hangi katkıda bulunabiliriz?' diyerek kıyafet, nevresim, yorgan tarzı ürünler hazırladık." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
