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Amasya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yürüyüşü Düzenlendi

Amasya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yürüyüşü Düzenlendi
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Amasya'da, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürüyüş yapıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı etkinlik, Yavuz Selim Meydanı'ndan başlayarak Şehzadeler Gezi Yolu'nda sona erdi.

Amasya'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için yürüyüş yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar Yavuz Selim Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde döviz ve pankart taşıyan grubun yürüyüşü, Şehzadeler Gezi Yolu'nda sona erdi.

Vali Önder Bakan, burada yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddete karşı dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Amasya Valiliği olarak yılın her günü kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bakan, şunları kaydetti:

"En hassas olduğumuz, öncelik verdiğimiz konulardan biri. Malumunuz olduğu üzere kadına şiddet geleceğe ihanettir. Bu noktada bizim geleceğimizi oluşturan, bütün varlığımızı, ailelerimizi, çocuklarımızı emanet ettiğimiz kadınlarımız bizim göz bebeğimiz."

Açıklamanın ardından etkinlik sona erdi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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