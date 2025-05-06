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Amasya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1.5 Milyon TL Değerinde Tütün Ele Geçirildi

Amasya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1.5 Milyon TL Değerinde Tütün Ele Geçirildi
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Amasya'da yapılan bir polise operasyonla, piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon TL olan 1 ton 240 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

AMASYA'da, polisin durdurduğu bir minibüste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon TL olan 1 ton 240 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Minibüs sürücüsü H.Ç., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan çalışmada, doğu illerinden batı illerine tütün mamulü taşıdığı değerlendirilen bir minibüs, kent girişinde durdurdu. Minibüste yapılan aramada poşetler içinde piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon TL olduğu değerlendirilen 1 ton 240 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü H.Ç., 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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