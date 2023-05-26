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Amasya'da Kaçak Kazıya Suçüstü; 3 Gözaltı

Amasya'da Kaçak Kazıya Suçüstü; 3 Gözaltı

Güncel Haberler

AMASYA'nın Suluova ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

AMASYA'nın Suluova ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Suluova Devret mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, fiziki takip sonucu G.T., V.B. ve T.Y.'yi suçüstü yakaladı. Kaçak kazı alanında 1 kazma, 1 çapa, 1 kürek ve 2 dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şerife Serap Kara - Güncel

Jandarma Suluova Güncel Haberler

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