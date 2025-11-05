Haberler

Amasya'da Kaçak Kazıda 15 Metre Derinlikte Tünel Bulundu

Güncelleme:
Amasya'nın Şehirüstü Mahallesi'nde bir evin bahçesinde yapılan kaçak kazı ihbarı üzerine, 15 metreden fazla kazılmış bir tünel bulundu. Müze müdürlüğü ve emniyet ekipleri bölgede inceleme yaptı, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Amasya'da kaçak kazı yapılan bir alanda, 15 metreden fazla kazılmış tünel bulundu.

Merkeze bağlı Şehirüstü Mahallesi'nde bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye Amasya Müze Müdürlüğü ve Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Müze müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede 15 metreye kadar inebildi, tünelin daha derine indiği belirlendi.

Yapılan detaylı incelemenin ardından tünelin kapatılacağı öğrenilirken, polis ekipleri ise kazıyı yapanların tespiti için çalışma başlattı.

Kazıda kullanılan kazma, balyoz ve diğer malzemelere el konuldu.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
