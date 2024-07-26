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Amasya'da Kaçak Kazı Yapan 11 Kişi Suçüstü Yakalandı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Armutlu köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 11 kişi suçüstü yakalandı. Operasyon sonucunda kullanılan kazı malzemelerine el konuldu.

Amasya'da düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 11 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suluova ilçesi Armutlu köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, A.D, Y.K, E.Ş, A.Ç, H.K, İ.K, O.A, M.K, Ö.K, S.C. ve E.E'yi suçüstü yakaladı.

Ekipler, kazı yapıldığı sırada kullanılan yer tespit cihazı, kamera, kazma, 2 kürek, çekiç ve muhtelif kazı malzemesine el koydu.

Kaynak: AA / Güncel

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