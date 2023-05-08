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Amasya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

Amasya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Amasya'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Amasya'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin Şeyhcui Mahallesi'nde düzenlendiği operasyonda, C.A'ya ait araçta yapılan aramada 6 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonda C.A, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Amasya Güncel Haberler

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