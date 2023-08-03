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Amasya'da Kaçak İçki Operasyonu: 44 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

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Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Merzifon ilçesinde bir evde 44 litre kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli ifadesinin ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 44 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon ilçesinde M.K. isimli şüphelinin sahte içki imal ettiği ve piyasaya yüklü miktarda sahte içki süreceği bilgisi alındı. Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelinin sahte alkolü imal ettiği ev tespit edildi. İmalathane olarak kullanılan evde yapılan baskında 44 litre alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Güncel Haberler

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