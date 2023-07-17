Amasya'da Kaçak İçki Ele Geçirildi, Şüpheli Gözaltına Alındı
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Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucunda S.K'nin kaçak alkollü içki satışa sunacağı bilgisine ulaştı. Zanlının aracında yapılan aramada 70 şişe kaçak içki ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.
Amasya'da, aracında kaçak içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışma sonucunda S.K'nin kaçak alkollü içki satışa sunacağı bilgisine ulaştı.
Fiziki takibe alınan zanlının aracında yapılan aramada 70 şişe kaçak içki bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel