Amasya'da kaçak göçmen yakalanan TIR'ın şoförü tutuklandı

Amasya'da dorsesinde 61 kaçak göçmen yakalanan TIR'ın İran uyruklu şoförü Tohıd Sadegı Kondlajı tutuklandı. TIR'ın içindeki kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

AMASYA'da, dorsesinde 61 kaçak göçmen yakalanan TIR'ın İran uyruklu şoförü Tohıd Sadegı Kondlajı (42), tutuklandı.

Ağrı'dan İstanbul yönüne giden Tohıd Sadegı Kondlajı'nın kullandığı 91 AB 706 İran plakalı TIR, dün polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde ülkeye giriş yaptığı tespit edilen TIR'ın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen 1'i Bangladeş, 60'ı Afganistan uyruklu olmak üzere 61 kaçak göçmen yakalandı.

Öte yandan TIR'ın dorsesinde yakalanan 61 kaçak göçmenden 2'si, dün akşam hastanedeki sağlık raporu işlemlerinin ardından polis aracına götürülmek istendikleri sırada kaçtı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan 2 kaçak göçmenin kaçış anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. TIR şoförü ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Tohıd Sadegı Kondlajı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.