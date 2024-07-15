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Amasya'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 23 Afganistan Uyruklu Yakalandı

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Amasya'da polisin yol kontrolünde durdurduğu alüminyum yüklü TIR'ın dorsesinde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 23 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

AMASYA'da polisin yol kontrolünde durdurduğu alüminyum yüklü TIR'ın dorsesinde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 23 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Ağrı'dan Kocaeli-Gebze'ye gitmekte olan İran uyruklu P.H. (44) yönetimindeki 97 AD572 plakalı TIR, kent girişinde polis uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen TIR'da, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yaptı. Kontrollerde TIR'ın dorsesinde alüminyumların arasında yaşları 18 ile 35 arasında değişen Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı.

TIR şoförü P.H. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. TIR şoförüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Afganistan Göçmen Amasya Politika Güncel Haberler

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