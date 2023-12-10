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Amasya'da Kaçak Göçmen Operasyonu

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Amasya'da yurda kaçak yollarla giren 8 Afganistan uyruklu göçmen ve onları taşıyan 3 kişi yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AMASYA'da yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 8 Afganistan uyruklu göçmen ve onları taşıyan 3 kişi yakalandı.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden İstanbul'a gitmek isteyen 8 Afganistanlı göçmeni taşıyan minibüs, ihbar üzerine kent merkezi girişinde polis uygulama noktasını görünce durdu. Minibüs sürücüsü ve yanındaki iki kişi göçmenleri polis uygulama noktasını geçtikten sonra alacağını söyleyerek indirdi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri bu sırada minübüsten inen yaşları 15 ile 30 arasında değişen 8 göçmeni yakaladı. Ardından da kaçmak isteyen minibüs şoförü B. K. (25) ile yanındaki Ş.D. (38) ve R.G.'yi (46) yakalayarak gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçak göçmenleri taşıyan sürücü ve yanındaki iki kişinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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