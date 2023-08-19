Amasya'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltına Alındı

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir iş yerinde kaçak elektronik sigara satışı yapıldığı tespit edildi. Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı ve 36 elektronik sigara ile aparatlar ele geçirildi.