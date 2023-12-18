Amasya'da jandarmanın arananlara operasyonunda 7 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerince 13-17 Aralık tarihleri arasında aranan kişilere yönelik 'Şehit Uzman Jandarma Serhat Dağ Mercek-2 Operasyonu' gerçekleştirildi. Bu kapsamda 'dolandırıcılık', 'mala zarar verme', 'yaralama', 'hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma', 'kasten öldürme' gibi suçlardan aranan 58 kişi, yakalandı. Gözaltına alınan G.Y. (29), A.A.U. (45), M.Y. (58), E.E.(49), M.K. (29), D.K.(27) ve C.E. (29) işlemleri sonrası tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel