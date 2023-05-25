Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Amasya'da jandarmadan kaçak elektronik sigara operasyonu

Güncel Haberler

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkiye'de satışı yasak olan kaçak elektronik sigaralardan satmaya çalıştığı belirlenen bir kişiyi yakaladı. Operasyonda 88 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Amasya'da jandarmadan kaçak elektronik sigara operasyonu

AMASYA - Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkiye'de satışı yasak olan kaçak elektronik sigaralardan satmaya çalıştığı belirlenen bir kişiyi yakaladı. Operasyonda 88 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu M.S isimli şahsın çanta içerisinde taşıdığı kaçak elektronik sigaraları Amasya il merkezinde satacağı bilgisi alındı. Fiziki takibe alınmış olup Hacılar Meydanı Mahallesinde kıskıvrak yakalandı. Çantada yapılan aramada çeşitli markalarda 88 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Amasya Seçim Sonuçları
Amasya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Amasya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Güncel

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Türkiye Amasya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title