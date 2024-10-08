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Amasya'da Jandarma Operasyonu: 30 Şüpheli Yakalandı

Amasya'da Jandarma Operasyonu: 30 Şüpheli Yakalandı
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Amasya'da jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 30 kişiyi yakaladı. Operasyonda tutuklanan 5 şüpheli mahkemeye sevk edildi.

Amasya'da jandarma ekiplerince, haklarında arama kararı bulunan 30 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Amasya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme, kasten yaralama, taksirle yaralamaya neden olma, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan kişilerin yakalanması için operasyonlar düzenledi.

Yapılan baskınlarda 30 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı.???????

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel

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