Amasya'da Jandarma Dolandırıcıları Yakalandı

Amasya'da telefonda aradıkları kadını kendilerini jandarma olarak tanıtıp 131 bin 600 lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı vatandaşların kendilerini arayan şüphelilerin, "Kimlik bilgileriniz ele geçirildi" diyerek dolandırıcılık yapmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu dolandırıcıların Kızseki köyünde yaşayan Semiha Ç'den bu yöntemle 131 bin 600 lira değerinde ziynet eşyası aldıklarını belirleyen jandarmada ekipleri durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, Amasya'da olduklarını belirlediği şüpheliler Abdulkadir A. (20) ile İbrahim Y'yi (20) kuyumcuda ziynet eşyası bozdururken suç üstü yakaladı.

Dolandırıcıların üzerinde yapılan aramalarda 5 çeyrek altın, 5 gram altın, 5 gram ve 10 gram altın, bilezik ve bir çift altın küpe ele geçirildi.

Ziynet eşyasını polisten teslim alana Çetin, polislere teşekkür ederek, "Komutanım diye beni kandırdılar yoksa ben inanmazdım. 'Telefonunuz bazı şeylere karışmış, o yüzden araştıracağız, bir kadın ölmüş sizin üstünüze kalacak yoksa' dedi. 'O kadının çalınan ziynet eşyası sizinkilerle uyuşuyor mu, evinizde ne var ne yok' diye sordu. Ben de bunları gösterdim." diye konuştu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.