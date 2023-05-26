Amasya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
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Amasya'nın Suluova ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Devret mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda 3 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde kazıda kullanıldığı tespit edilen seyyar uzatma kablosu, kürek, kazma ve 2 dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Amasya'nın Suluova ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Devret mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye düzenlenen operasyonda 3 kişi suçüstü yakalandı.
Olay yerinde kazıda kullanıldığı tespit edilen seyyar uzatma kablosu, kürek, kazma ve 2 dedektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.