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Amasya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Amasya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Güncel Haberler

Amasya'nın Suluova ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Devret mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda 3 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde kazıda kullanıldığı tespit edilen seyyar uzatma kablosu, kürek, kazma ve 2 dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Devret mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye düzenlenen operasyonda 3 kişi suçüstü yakalandı.

Olay yerinde kazıda kullanıldığı tespit edilen seyyar uzatma kablosu, kürek, kazma ve 2 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel

Suluova Amasya Güncel Haberler

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