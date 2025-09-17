Haberler

Amasya'da İşçi Servisi Minibüsünde Yangın Çıktı

Amasya'da İşçi Servisi Minibüsünde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan işçi servisi minibüsü, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın esnasında araçtaki işçiler tahliye edildi, yaralanan olmadı.

AMASYA (AA) Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan işçi servisi minibüsü, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Birol T. yönetimindeki 05 AEB 313 plakalı işçi servisi minibüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sürücünün dumanları fark etmesi üzerine araç yol kenarına çekildi ve durum itfaiyeye bildirildi.

Olay yerine sevk edilen Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın, çevredeki diğer araçlara ve bölgeye sıçramadan söndürüldü.

Yangın sırasında araçta bulunan işçilerin minibüsü zamanında tahliye ettiği, herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
Babasının bıçakladığı 16 yaşındaki Remzi Anıl kurtarılamadı

16 yaşındaki Remzi Anıl'dan acı haber! Babası katili oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı

Trabzonspor maçında yaptıklarının karşılığını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.