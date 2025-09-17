Amasya'da İşçi Servisi Minibüsünde Yangın Çıktı

AMASYA (AA) Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan işçi servisi minibüsü, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Birol T. yönetimindeki 05 AEB 313 plakalı işçi servisi minibüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sürücünün dumanları fark etmesi üzerine araç yol kenarına çekildi ve durum itfaiyeye bildirildi.

Olay yerine sevk edilen Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın, çevredeki diğer araçlara ve bölgeye sıçramadan söndürüldü.

Yangın sırasında araçta bulunan işçilerin minibüsü zamanında tahliye ettiği, herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.