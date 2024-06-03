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Amasya'da iş yerini kurşunlayan zanlı yakalandı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde bir iş yerini kurşunladığı gerekçesiyle aranan zanlı gözaltına alındı. Denizciler Caddesi'nde bir iş yerine silahla ateş açılması üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin E.Ö. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmada şüpheli kısa bir süre sonra ilçe merkezinde yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, bir iş yerini kurşunladığı gerekçesiyle aranan zanlı gözaltına alındı.

Denizciler Caddesi'nde bir iş yerine silahla ateş açılması üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin E.Ö. olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmada şüpheli kısa bir süre sonra ilçe merkezinde yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelinin, işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Suluova Amasya Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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