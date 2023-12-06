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Amasya'da İran plakalı tırda 61 düzensiz göçmen yakalandı

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Amasya'da İran plakalı bir tırın dorsesinde yapılan aramada 61 düzensiz göçmen yakalandı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Amasya'da İran plakalı bir tırın dorsesinde 61 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'dan İstanbul'a giden İran plakalı tırı kent girişindeki kontrol noktasında durdurdu.

Bu sırada tırın dorsesinde bulunan 3 düzensiz göçmen, brandayı yırtarak kaçtı.

Tırın dorsesinde yapılan aramada, Afganistan uyruklu 58 düzensiz göçmen daha bulunduğu belirlendi.

Kaçan düzensiz göçmenler, ekipler tarafından kısa sürede bulundu. Düzensiz göçmenler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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