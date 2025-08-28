Amasya'da İnşaat Kazası: 20 Metreden Düşen İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Amasya'da İnşaat Kazası: 20 Metreden Düşen İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti
Amasya'nın Kaleköy'ünde tadilat yapılan caminin kubbesinde çalışan 57 yaşındaki Ahmet Afan, dengesini kaybederek 20 metreden düştü ve yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AMASYA'da tadilat yapılan caminin kubbesinde çalışırken yaklaşık 20 metreden düşen Ahmet Afan (57) yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kaleköy'de meydana geldi. Köy camisinin tadilatında çalışan Ahmet Afan, kubbeye çıktığı sırada dengesini kaybedip 20 metre yükseklikten düştü. Kayseri'den geldiği öğrenilen Afan, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Afan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
