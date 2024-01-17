Amasya Akşemsettin İlkokulu'nda öğrencilere spor branşları tanıtıldı

Amasya Akşemsettin İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine, "dönem sonu faaliyet haftası" kapsamında spor branşlarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Öğrenciler, eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ereceği 19 Ocak'ta karne almaya hazırlanırken, okullarda 15-18 Ocak'ta bu yıl ilk kez uygulanan "dönem sonu faaliyet haftası" kapsamında Amasya Spor Salonu'nda spor branşlarını tanıdı.

Öğrenciler, burada önce jimnastik yaptı, ardından ok attı, çeşitli spor branşlarını tanıma fırsatı buldu.

Sınıf öğretmeni Özlem Baysal, dönem sonu etkinlikleri kapsamında sportif faaliyetler düzenlediklerini belirterek, "Çocuklara farklı spor dallarını tanıttık. Yıl sonu etkinliği olarak çok verimli oldu. Çocuklar kaynaştı, ikinci dönem için de güzel bir motivasyon oldu." dedi.

Öğrenciler de çok eğlendiklerini ifade etti.