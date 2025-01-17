Amasya'da ilkokul öğrencilerinden Gazze'ye anlamlı bağış
Amasya Gökmedrese Şehit Şenay Aykübe Yalçın İlkokulu öğrencileri biriktirdikleri harçlıkları Gazze'deki çocuklara bağışladı.
Amasya Gökmedrese Şehit Şenay Aykübe Yalçın İlkokulu öğrencileri biriktirdikleri harçlıkları Gazze'deki çocuklara bağışladı.
3C sınıfı öğrencisi Ahsen Elif Sinoplu tarafından başlatılan yardım kampanyasında Gazze'deki çocuklar için sınıf kumbarasında biriken para, Gazze'deki çocuklara ulaştırılmak üzere Amasya İHH İnsani Yardım Derneği yetkililerine teslim edildi.
Sinoplu'ya, İHH tarafından kahramanlık belgesi verildi.
Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel