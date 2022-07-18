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İki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

AA - Tevfik Öztürk - Güncel
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Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaşar Özdemir'in (41) kullandığı 34 FKG 638 plakalı otomobil ile Ruhi Yıldız (43) idaresindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) plakalı otomobil, Taşova kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Melek (38), Cemal (15) ve Rüzgar Özdemir (8) ile Süreyya Yıldız (48) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Tevfik Öztürk - Güncel

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