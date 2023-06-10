Amasya'da iki duvar arasına sıkışan kedi yavrularını itfaiye kurtarıldı

Amasya'da iki duvar arasına sıkışan 2 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Amasya Sebze ve Meyve Hali'nde iki duvar arasına sıkışan kedi yavrularının sesini duyanlar, hayvanları kurtarmak için çalışma yaptı.

Kediler kurtarılamayınca bu kişiler, itfaiyeden yardım talebinde bulundu.

Duvarın bir bölümünü delen itfaiye ekipleri, 2 kedi yavrusuna ulaştı.

Sıkıştığı yerden alınan kediler, veterinere götürüldü.