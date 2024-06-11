Amasya'da İki Araç Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Amasya'nın Suluova ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şükrü Yeniev'in kullandığı 05 ABY 142 plakalı hafif ticari araç, araç ilçe girişindeki kavşakta Şermin Bahadır'ın kullandığı 05 ADE 780 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerden Bahadır ile araçta bulunan Özge Bilgin, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.