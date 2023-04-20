Amasya'da içme suyu bayramlarda halka ücretsiz dağıtılıyorAMASYA Amasya'da 4 yıldır Ramazan ayı, Ramazan ve Kurban bayramları süresince içme suyu ücretsiz olarak halka sunuluyor.

Amasya'da içme suyu bayramlarda halka ücretsiz dağıtılıyor

AMASYA Amasya'da 4 yıldır Ramazan ayı, Ramazan ve Kurban bayramları süresince içme suyu ücretsiz olarak halka sunuluyor. Diğer günlerde vatandaşlar suyun tonuna sadece 1 TL ödüyor. Suyun sudan ucuz olduğu şehirde halk su faturasını unuttu.

"Faturayı yatırmayı unuttuğum bile oluyor"

Aylık 15 TL su faturası geldiğini belirten Pirinçci mahallesi sakinlerinden Nurşen Özarı, "Allah'a şükür suyumuz bol. Faturayı yatırmayı unuttuğum bile oluyor. 3,4 aylığı birden ödüyorum" dedi. Evlerinin temizliğini rahatça yapabildiklerini anlatan Elmas Civelek de, "Şimdi Akdağ'dan kaynak suyu geliyor. Eskiden 50 lira geliyordu. Şimdi 15, 20 lira ödüyorum" diye konuştu. Şamlar mahallesi muhtarı Yavuz Tokmak ise ekmekten de ucuz suyun tasarruflu kullanmaya çalışıldığını söyledi.

"Vatandaşın suyuna, sabununa karışmayacaksın"

Uygulamanın mimarı 4 yıldır Amasya Belediyesi'ni yönettikten sonra MHP'den Amasya milletvekili adayı olan Mehmet Sarı. Sarı, "Akdağ'dan billur gibi suyu Amasya'mıza akıttık. Bu Amasyalının hakkıdır. Vatandaşın suyuna, sabununa karışmayacaksın. Bizde onu yaptık" şeklinde konuştu.

"Amasya teşekkürünü 14 Mayıs'ta yapmalı"

Su fiyatının çevre il ve ilçelerle karşılaştırıldığında arada büyük farklar oluştuğuna değinen Mehmet Sarı, "14 Mayıs seçimlerinde halkımızdan destek istiyorum. Amasya teşekkürünü 14 Mayıs'ta yapmalı. Şundan eminim. Amasya'daki hanımefendiler, ablalarım, bacılarım, kardeşlerim bu işin fevkalade farkındalar. Sandığa gönüllerini koymalarını arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenci evlerinde kalan üniversite öğrencilerinden su ve doğalgaz ücreti de almadıklarını hatırlatan Sarı, Akdağ'da içme suyu hattı üzerine kurdukları hidroelektrik santralinden de Amasya Belediyesi'nin aylık 7 milyon liradan fazla gelir elde ettiğine işaret etti.