Amasya'da Hububat Hasadı Törenle Başladı

Amasya'da Hububat Hasadı Törenle Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde düzenlenen törenle buğday hasat sezonu başladı. Tarım ve Orman Müdürü, hasat sürecindeki güvenlik önlemlerinin önemine vurgu yaptı.

Amasya'da hububat hasadı düzenlenen törenle başladı.

Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne ait 500 dekarlık alanda buğday hasadına başlanırken, hasadın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için teknik ekiplerce gerekli önlemler alındı.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ve teknik personel eşliğinde biçerdöverle, yapılan hububat hasat çalışmalarında kontrollerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hasat sezonuyla birlikte biçerdöver gibi tarım makinelerinin yoğun olarak kullanılmasının çeşitli riskleri de beraberinde getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, hasat işlemlerinde makinelerin eğitimli operatörlerce kullanılması, yangın riskine karşı biçerdöverlerde yangın söndürme kitleri ile en az 1 ton kapasiteli dolu su tankeri bulundurulmasının önemine dikkat çekildi.

Öte yandan, il müdürlüğü ekipleri tarafından sahadaki denetim faaliyetlerine hız verildiği ve üreticilerin olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni detaylar! İşte son sözleri
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Ece Erken, bir dönem 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'a aşkını ilan etti!

Bir dönem "Eniştem" diyordu! Aşkın ilk fotoğrafı geldi
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor

Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.