AMASYA'DA HORTUM VATANDAŞLARI KORKUTTU

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kısa süreli etkili olan hortum, paniğe neden oldu.

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kısa süreli etkili olan hortum, paniğe neden oldu.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Ovabaşı Köyü'nde hortum oluştu. Köyde etkili olan hortum, paniğe yol açtı. Herhangi bir maddi hasara yol açmayan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler tarafından da bu durum cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)