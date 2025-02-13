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Amasya'da Hırsızlık Şüphesiyle Kadın Tutuklandı

Amasya'da Hırsızlık Şüphesiyle Kadın Tutuklandı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın, yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı ve tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harmanlar Mahallesi'nde bir ikametten ziynet eşyası hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde kimliğini belirledikleri hırsızlık şüphelisi S.Z'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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