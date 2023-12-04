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Amasya'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

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Amasya'da hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan ve 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Gürdal Karakuş, tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise çeşitli suç malzemeleri ele geçirildi.

AMASYA'da 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan ve hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan Gürdal Karakuş (43), polis ekipleri tarafından yakalandı. Karakuş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, Gökmedrese Mahallesinde meydana geldi. Yurt dışında olan Ahmet M.?nin evine 2 Aralık'ta hırsız girdi. Evi kontrol etmek için giden yakınları dağınıklığından yola çıkarak polise şikayette bulundu. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından tesipt ettikleri Gürdal Karakuş'u gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 59 fişek, 1 adet kesici alet ayrıca hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen 1 adet maymuncuk, 10 tespih, 6 kol saati, 1 adet gümüş yüzük, 1 güneş gözlüğü, 16 bin 125 TL ele geçirlidi.

Ayrıca yapılan sorgusunda şüphelinin 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gürdal Karakuş, adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin Hırsızlık yaptığınız doğru mu sorusu üzerine 'Kim söylüyor bunları yok öyle bir şey' dedi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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