Amasya'da heyelan kameraya yansıdı

Amasya'nın Taşova ilçesinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçeye bağlı Gökpınar köyünde, etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, AA muhabirine, heyelan sonucu can ve mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Gökcecik, "Yaklaşık iki aydır yağan yağmurların da etkisiyle toprak kayması meydana gelmiş olup, yaptığımız incelemeler sonunda çok önemli bir sorun olmadığı tespit edilmiştir, köylülerimize geçmiş olsun." dedi.

Heyelan anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.