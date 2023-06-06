AMASYA'DA HEYELAN ANI KAMERADA

AMASYA'nın Taşova İlçesinde toprak kayması meydana geldi.Hafta sonundan beri aralıklı olarak devam eden sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taşova ilçesine bağlı Gökpınar Köyü'nde, sağanak yağışın ardından heyelan meydana geldi. Ormandaki ağaçlar ve toprak yola kaydı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. (DHA)