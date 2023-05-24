Amasya'da Heyelan Anı Kamerada

AMASYA'nın Taşova ilçesinde, sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan anı, bir çiftçinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taşova ilçesine bağlı Gökpınar ve Sofualan Aşağı Gökdere köyü mezrasında, sağanak yağışın ardından heyelan meydana geldi. O anlar ise Gökpınar Muhtarı Metin Şahin tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Heyelanı görüntüleyen muhtar bu sırada büyük korku yaşadı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı heyelan sonucu mezra zarar gördü.