AMASYA'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı, kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Amasya'yı komşu iller Samsun, Çorum ve Tokat'a bağlayan güzergahlarda helikopter destekli denetimler yaptı. Kural ihlali yapan, aracında telefonla konuşan, emniyet kemeri takmayan sürücüler, helikopter kamerasıyla tespit edilerek, uygulama noktalarında önlem alan polis ekiplerine bildirildi. İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un da katıldığı denetimlerde durdurulan sürücülere cezai işlem yapıldı.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk denetimlerin trafik güvenliğinin sağlanması için yapıldığını, sürücülerin hep radar aradığını ama havadan da denetimlerin yapıldığını hatırlatarak, herkesi trafik kurallarına uymaya davet etti. Vali Doruk, Amasya'da huzur ve asayişin korunması için görev yapan güvenlik güçlerinin faaliyetlerine ilişkin rakamsal verileri paylaştı. Vali Doruk, günlük 30 bin, dini bayramlar, yaz ayları ve yılın belirli dönemlerinde 100 bine yakın aracın geçiş güzergahı olan kentin yurdun doğu-batı ve kuzey-güney yönlü ana kara yolu ağlarını birbirine bağlayan bir kavşak konumunda olduğunu belirtti.

Doruk, '2023 yılı başından bu yana ilimizde 15 ölümlü, bin 232 yaralanmalı ve bin 260'ı hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan bu kazaların asgari seviyelere düşürülmesi için gerek eğitim, gerek bilgilendirme, gerekse trafik uygulamalarımız aralıksız şekilde devam edecektir. Bizler vatandaşlarımıza ceza uygulamaktan önce, trafik bilinci oluşturma yöntemini izliyoruz. Buna karşın trafikte kural ihlali yapanlara da imkan tanımayacağımızı belirtmek istiyorum' diye konuştu.(DHA)