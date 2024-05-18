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Amasya'da Hayvana Eziyet Eden 5 Kişi Tutuklandı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya'nın Suluova ilçesinde kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet eden 5 kişinin tutuklandığını açıkladı. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda şüpheliler tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya'nın Suluova ilçesinde kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet eden 5 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçedeki bir et entegre tesisinde, kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Olayın hemen ardından Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi gereğince soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştır."

Kaynak: AA / Güncel

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