Amasya'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Haberler

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Amasya'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

AA - Cihan Okur - Güncel
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Amasya'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

TAŞOVA, AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı köylerde 82 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, tespit edilen 5 şüpheliyi olayda kullandıkları kamyonet ve çalınan 32 küçükbaş hayvanla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan biri jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Amasya'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

AA / Cihan Okur - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Taşova, Amasya, Güncel, Haberler

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