Amasya'da Hayvan Hareketleri Kısıtlamaları Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında yapılan aşılama çalışmalarının %85'in üzerinde başarılı olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı, il genelinde hayvan hareketlerine yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Tüm hayvan pazarları yeniden açıldı.

Amasya'da, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve yüzde 85'in üzerinde gerçekleştirilen aşılama çalışmaları sonucunda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvan hareketlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Merzifon Hayvan Pazarı hariç olmak üzere, il genelindeki tüm hayvan hareketleri ve hayvan pazarlarının yeniden açıldığı bildirildi.

Hayvan pazarlarının açılışı öncesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli tarafından yerinde kontroller gerçekleştirilerek gerekli sağlık önlemlerinin alındığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
Ülkeyi felakete sürükleyen salgın! Ölü sayısı 75'e ulaştı

Ülkeyi mezarlığa çeviren salgın! Ölü sayısı 75'e yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileleri kara kara düşündüren yurt ve ev fiyatları! 58 bin TL isteyen bile var

Aileleri kara kara düşündüren fiyatlar! 58 bin TL isteyen bile var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.