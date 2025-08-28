Amasya'da Hayvan Hareketleri Kısıtlamaları Kaldırıldı

Amasya'da, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve yüzde 85'in üzerinde gerçekleştirilen aşılama çalışmaları sonucunda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvan hareketlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Merzifon Hayvan Pazarı hariç olmak üzere, il genelindeki tüm hayvan hareketleri ve hayvan pazarlarının yeniden açıldığı bildirildi.

Hayvan pazarlarının açılışı öncesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli tarafından yerinde kontroller gerçekleştirilerek gerekli sağlık önlemlerinin alındığı belirtildi.